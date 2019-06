Ex-tbs’er aangehouden voor gruwelmoord Halil Erol uit Steenwijk in 2010

Cold caseDe politie heeft vanochtend opnieuw iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Halil Erol uit Steenwijk in 2010. De 42-jarige man uit Meppel is gearresteerd naar aanleiding van nieuw forensisch onderzoek, meldt de politie. Het zou gaan om Matthias M., die eerder tbs had gekregen na de moord op een 29-jarige vrouw in Noordwolde. M. is voor de tweede keer opgepakt in de zaak-Erol.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De politie van Oost-Nederland bevestigt aan die krant dat de man eerder in deze zaak is gearresteerd. Het gaat volgens bronnen om Matthias M. die eerder ook al werd veroordeeld voor doodslag. In 1997 vermoordde M. de toen 29-jarige fysiotherapeute Anne-Marie van Loon. Ze werd in de nacht van 10 op 11 oktober 1997 bij de Spokeplas in Noordwolde doodgeschopt door de toen 20-jarige M. na een mislukte vrijpartij. M. kreeg in april 1998 acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd voor doodslag met verkrachting.

Gisteren heeft aanvullend, forensisch onderzoek plaatsgevonden bij de toenmalige woning van de verdachte aan de Jan Sluytersstraat in Meppel. Het leidde tot zijn aanhouding vanochtend. Dat is de tweede keer in deze zaak. De woning was al eerder in het onderzoek naar de moord naar voren gekomen.

In stukken gezaagd

De toen 34-jarige Erol, op dat moment werkloos en vader van twee jonge dochters, verdween op zaterdag 6 februari 2010. Hij werd als vermist opgegeven. Zijn auto werd een maand later zonder kentekenplaten brandend aangetroffen in het Groningse Haren. Onderzoek wees uit dat er daarvoor met die auto ook nog was gereden in de omgeving van Zoetermeer en Rotterdam.

In juni van dat jaar werden in het water in het buitengebied van Steenwijk de armen en benen van de man in een zak aangetroffen. En vlak daarna, nog in het begin van het onderzoek, werden de ex-echtgenote van Erol, haar nieuwe vriend uit Steenwijk en een man uit Meppel aangehouden. Ze werden na voorarrest vrijgelaten, zonder vervolging.

Het onderzoek liep op een dood spoor en de hoofdofficier van justitie loofde een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak.

Schaatsers

Drie jaar later kreeg de cold case toch een vervolg. Begin 2013 werden op meerdere plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van hem gevonden in natuurgebied De Kiersche Wijde bij Wanneperveen. Het plassengebied in Kop van Overijssel was dichtgevroren door strenge vorst. Schaatsers en wandelaars kwamen zo op plekken die gewoonlijk niet bereikbaar zijn. Zij vonden een zak met andere lichaamsdelen van Erol, waaronder zijn romp.

Zijn hoofd en handen zijn tot nu toe nog niet gevonden.

Eerdere aanhoudingen

In november van 2017 werd een vrouw aangehouden. Het ging naar verluid om familie van de ex van Halil. In het huurhuis in Groningen-Stad dat de vrouw in 2010 bewoonde, waren volgens de politie sporen gevonden, die het vermoeden sterken dat Halil daar is vermoord of aan stukken is gezaagd. Toch werd de vrouw een week later weer vrijgelaten.