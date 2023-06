Ex-profvoetballer en overlevende SLM-ramp krijgt vijf jaar cel en moet meteen gevangenis weer in

Voormalig profvoetballer Radjin de Haan (53) uit Haarlem is woensdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vijf jaar cel voor onder meer handel in en bezit van drugs. De Haan was op vrije voeten, maar moet direct terug naar de gevangenis.

Medeverdachte Maurits V. is ook tot vijf jaar cel veroordeeld, Mitch T. tot twee jaar. De straf voor De Haan is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Volgens de officier van justitie legden de drie zich in 2021 toe op het versturen van drugs en ketamine in postpakketten. De Haan zou daarbij een prominente faciliterende rol hebben gehad.

De Haan werd bekend als profvoetballer bij Telstar en FC Eindhoven en is een van de elf mensen die in 1989 de SLM-vliegtuigramp in Suriname overleefde. Hij zat in het toestel samen met andere voetballers van het Kleurrijk Elftal, dat in Suriname zou gaan voetballen.

De oud-voetballer is trainer in Haarlem van een amateurclub. Hij kwam tevoorschijn in een groot onderzoek naar het verzenden van pakketjes drugs over de hele wereld. Zelf heeft De Haan verklaard ‘dat hij wel eens geholpen heeft een pakketje ergens af te gooien, maar niet wist waar het over ging’.