Ex Pechtold spreekt voor het laatst: ‘Alles was stuk toen Alexander verdween’

Intocht dit jaar gewoon weer een feestje in Dokkum

17 november Na alle ophef van vorig jaar bleef het ditmaal rustig in en om Dokkum. Zo kan het dat Jan Kingma in alle rust staat te wachten op de Sint, met dochter Janna, bijna 4. Zij vraagt of de verslaggever even uit zicht wil gaan staan, stel je voor dat de boot ineens opdoemt.