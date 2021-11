Ex-leden strijden tegen ‘discriminerend’ beleid van Jehovah’s Getuigen

Initiatiefnemer en ex-lid Henri Dahlem benadrukt dat hij er niet op uit is het genootschap te verbieden. Het gaat hem erom dat het uitsluitingsbeleid van de Jehovah’s Getuigen, dat ook wel shunning wordt genoemd, menselijker wordt. ,,Niet zo rigide.’’

Leden die uit de organisatie stappen of gezet, worden sociaal doodverklaard. Ze bestaan niet meer voor vrienden en familie. De Gelderlander brengt zaterdag een interview met een vrouw uit Gelderland die over haar ervaringen vertelt. Ze verloor na haar uittreding het contact met haar familie en haar kind.

Quote Het is nog nooit gebeurd dat ex-leden naar buiten zijn getreden Henri Dalhem, ex-Jehova

Gemeden als de pest

Dahlem wijst erop dat de geloofsgemeenschap uitgetreden Jehovah’s Getuigen in hun publicaties ‘afvalligen’ noemt die moeten worden gemeden als de pest. Ook worden ze vergeleken met honden. Godsdienstvrijheid is verankerd in de grondwet. Maar, stelt Dahlem, als de individuele vrijheid daarmee wordt ingeperkt, dan moet de wet daarop worden aangepast.

Hij heeft demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming inmiddels een brief geschreven. Er zijn ook al Kamervragen gesteld naar aanleiding van een brief aan de Vaste Kamercommissie.

Sinds een week is er een petitie in de lucht. De petitie is al honderden keren ondertekend. Dat is veel, vindt Dahlem. ,,Het is nog nooit gebeurd dat ex-leden naar buiten zijn getreden.” Zeker 10 procent van de ondertekenaars, weet hij, is nog lid van de Jehovah’s Getuigen. Ze zijn het niet eens met het beleid, maar durven dat niet te zeggen uit vrees uitgesloten te worden.

Vijftien ex-leden willen aangifte doen

Daarnaast heeft het comité van ex-leden een advocatenkantoor in de arm genomen dat onderzoekt wat de mogelijkheden zijn op juridisch gebied. Inmiddels hebben vijftien ex-leden zich bereid verklaard aangifte te doen. Eind deze maand is er nog een bijeenkomst, zegt Dahlem. Daarna valt de aangifte te verwachten.

De ex-leden kwamen afgelopen september in actie na de uitspraak van de Belgische rechter. Die veroordeelde de Jehovah’s Getuigen daar wegens het belasteren, beledigen en discrimineren van voormalige leden door ze te negeren en dit ook op te leggen aan hun leden.

Woordvoerder van de Jehovah’s Getuigen in Nederland Michiel den Hartog maakt zich vooralsnog geen zorgen. Deze maand dient het hoger beroep in België en hij wijst erop dat wereldwijd verschillende rechters in soortgelijke procedures het recht op godsdienstvrijheid hebben bekrachtigd.

'Zelf een keuze’

De organisatie stelt verder dat uitsluiting is gebaseerd op wat er in de Bijbel staat en dat individuele leden zelf de keuze maken of ze daarin meegaan. De consequentie kan wel zijn dat ze zelf worden uitgesloten.

Maar Dahlem vraagt zich af hoe vrijwillig het is om lid te zijn en die keuze te maken. ,,90 procent van de leden is als kind in de gemeenschap opgegroeid.’’

Inmiddels hebben de ex-leden een stichting opgericht en is er een website: nowisthetime.nl. Het comité is daar onderdeel van. De bedoeling is om geld te genereren, niet alleen voor proceskosten maar ook om activiteiten te organiseren. Zoals symposia om voorlichting te geven over het beleid van de Jehovah’s Getuigen en het effect op bijvoorbeeld kinderen. ,,De GGz noch Jeugdzorg weet hoe het is om daarin op te groeien.”

Dahlem werd zelf tijdens zijn jeugd geplaatst in een gezin van Jehovah’s Getuigen. Hij leerde er om zijn boodschap te verkondigen, zegt hij. Die kwaliteit zet hij nu in voor een ander doel.