Ex-deelneemster ‘Ex on the beach’ krijgt 750 euro boete voor aanrijden van meerdere auto's

De brokken werden gemaakt op zondagavond 28 april 2019 in haar woonplaats Leeuwarden. Semanova reed met haar auto slingerend door een straat en botste tegen diverse voertuigen. In haar auto zaten op dat moment meerdere personen.

Semanova moest daarvoor vandaag voor de kantonrechter in Leeuwarden verschijnen. De politierechter oordeelde dat niet te bewijzen is dat ze haar telefoon vasthield. De rechter constateerde wel ‘dat ze onvoldoende controle had over haar auto'. Naast de boete krijgt ze een voorwaardelijke rijontzegging van een maand. Volgens de rechter is het ‘puur toeval’ geweest dat er alleen materiële schade was na Lena’s geslinger door de straat.