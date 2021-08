Evenementenbranche is moedeloos: ‘Als versoepeling nu niet kan, wanneer dan wél?’

,,We zijn met zijn allen ontzettend kwaad”, zegt Peter Sanders van Paaspop. Dat festival zou van 3 tot 5 september plaatsvinden - de opbouw is al in volle gang. ,,Er was een routekaart, daarvan zijn ze al drie keer afgeweken. Ze gooien tot ieders grote verbazing en tegen alle afspraken in drie weken eerder dan gepland alles open. Dan komt de deltavariant en zitten we waar we nu zitten,” geeft hij zijn mening over het overheidsbeleid voor de coronamaatregelen.