Evangelist baalt van zangverbod: ‘Overheid krijgt steeds meer invloed in de kerk’

Vier uur voordat Nederland in gedeeltelijke lockdown ging, stond evangelist Daniël van Deutekom met een paar honderd man in Den Haag. Om te zingen. Want zingen, zo bepleitte hij vorige week in een emotionele video, dat is een essentieel onderdeel van het geloof. ‘Word wakker, christenen’, riep de predikant uit Westervoort in tranen aan het einde van het filmpje. Het was een reactie op het dringende advies van de overheid aan gelovigen níet te zingen en met maximaal dertig man de kerk in te gaan.