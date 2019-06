Eva heeft geen armen en benen en wil een baby, maar kan ze die zorg aan?

Iedereen laat zijn baby vallen, in gedachten. Of knijpt alle lucht uit de spartelende kleine om te voorkomen dat hij valt. Dat zorgen voor een kwetsbare baby snel went, snapt Eva Eikhout (23) uit Nijmegen best. De BNNVara-presentatrice heeft een andere goede reden om zich af te vragen: ik met een baby, kan dat wel?



Eikhout mist een deel van haar armen en benen. Die aangeboren handicap serveert ze zo nu en dan geestig uit op de BNNVara Academy, waar ze sinds vorig jaar een opleiding presenteren volgt. Voor het YouTube-kanaal van de academy maakt ze regelmatig items voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Zo laat ze in een filmpje zien hoe hoog haar pijngrens is door in een ijsbad te gaan zitten en toont ze hoe ze het in het dagelijks leven redt zonder armen en benen.