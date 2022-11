Europees Parlement: Stop met die strikte bescherming van de wolf

De wolf in Europa moet minder strikt worden beschermd. Een resolutie met die strekking is donderdagmiddag door het Europees Parlement aangenomen. Daarmee is aanpassing van de beschermde status van het roofdier een stap dichterbij gekomen.

Partijen die opkomen voor de belangen van veehouders, zoals CDA en SGP, reageerden in Straatsburg opgetogen op de fel bevochten resolutie. De Partij voor de Dieren daarentegen betreurde ‘een nieuwe heksenjacht op wolven’. Het was de eerste keer dat het parlement in plenaire zitting zo uitgebreid over de (overlast van) wolven sprak.

Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie de beschermde status van wolven aanpast in de Europese Habitatrichtlijn ‘zodra de gewenste conservatiestatus bereikt is’ en betwist daarnaast de beschermde status onder de Bern Conventie, waarin internationale afspraken staan over het beschermen van bedreigde diersoorten.

Aantal uitzonderingsgevallen

De wolf mag op dit moment alleen in een aantal uitzonderingsgevallen door mensen worden verjaagd of zelfs gedood. Maar, stelt het parlement, ,,de gevolgen van de beschermingsstatus van de wolf rechtvaardigen reeds de beperking ervan”. In verschillende landen in de terugkeer van de wolf zo succesvol dat sprake is van ernstige overlast: schapen en ander kleinvee worden slachtoffer.

De Europarlementariërs vragen de Commissie ook om ‘vast te stellen wat de best haalbare preventieve maatregelen zijn om aanvallen te verminderen’. De Commissie moet lokale autoriteiten, zoals provincies, helpen de uitzonderingsclausules die de huidige beschermingsregels al bieden beter te begrijpen en toe te passen. Het vergoeden van geleden schade moet makkelijker worden. En er moet meer onderzoek naar ‘hybriden’ komen: kruisingen van wolf en hond. Het parlement is bang dat juist die een gevaar voor de mens vormen.

Spannende stemming

Het was een spannende stemming, donderdagmiddag in Straatsburg. Omdat op een resolutie die aanvankelijk voor elk wat wils bevatte, verschillende verdergaande amendementen waren ingediend en een aantal ook is aangenomen.



Er woedt in Nederland, maar ook elders in Europa, al maanden een stevige discussie over de status van de wolf. In het debat dat aan de stemming voorafging, woensdagavond, werden de tegenstelling tussen beschermers van wilde dieren en veehouders scherp verwoord. ,,Ook in Nederland, zoals in Drenthe, zien we vrijwel dagelijks opengereten schapen, kalveren en pony’s”, betoogde Bert-Jan Ruissen (SGP). ,,Ik voorspel u: doen we niets, dan kijken we over 10 jaar naar een leeg platteland. Geen boer durft dan zijn vee nog buiten te laten lopen. Is dat wat we willen?”

Quote Veel plezier ermee, het gaat gewoon niet werken Alexander Bernhuber, christen-democraat Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) had juist genoten van beelden van spelende welpen in Drenthe. ,,Wanneer een dier dood wordt aangetroffen is dat inderdaad vreselijk. Maar waarom slachten we dan ieder jaar 60 miljoen schapen in Europa, vaak onverdoofd? En waarom verslepen we onder hartverscheurende omstandigheden honderdduizenden schapen naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten? Ik zou willen dat degenen die zeggen dat we de schapen moeten beschermen tegen de wolf, zich samen met ons hard maken om de schapen te beschermen tegen de mens.”

Problemen

De discussie speelt in de Alpenlanden minstens zo scherp. ,,In Oostenrijk werden vorig jaar 680 dieren gedood door wolven; in november van dit jaar waren dat er al 730”, aldus de christendemocraat Alexander Bernhuber. ,,Ja, we kunnen het als een succes zien dat een bedreigde diersoort zich eindelijk weer heeft verspreid, maar we moeten ook de problemen zien. En als mijn collega’s hier met geweldige ideeën komen - we hebben kennelijk twee meter hoge hekken nodig - dan nodig ik ze allemaal uit om naar een alpenweide te komen op 1500 hoogte om zo’n hek te plaatsen. Veel plezier ermee, het gaat gewoon niet werken.”

In Zeeland dook een wolf op in Noord-Brabant en sneuvelden veertien schapen. Ongeruste dierenliefhebbers namen hun maatregelen: