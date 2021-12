Euregio: verschillen in Nederlandse en Duitse coronaregels geven problemen in grensstreek

Waar restaurants in Nederland na vijf uur gesloten moeten zijn en discotheken helemaal niet open mogen, is het (voor sommigen een paar kilometer verderop) in Duitsland heel anders. Holger Bösch, eigenaar van discotheek Index in Schüttorf, verwelkomt wekelijks honderden Nederlandse jongeren. „Hier in de deelstaat Nedersaksen geldt het 2G-Plusbeleid. Dat betekent dat je gevaccineerd moet zijn of genezen van corona. Daarbij testen wij al onze bezoekers voor ze naar binnen mogen.” En dan is het Party machen . Dat gebeurde ook dit weekend.

Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, Arco Hofland, keurde dat vorige week af. En ook Euregio-woordvoerder Marie-Lou Perou raadt jongeren aan om dat nu ‘even niet’ te doen. Al stipt ze ook iets anders aan. Want dit gedrag is een gevolg van besluiten uit Den Haag en Berlijn. „Die staan ver weg van onze dagelijkse werkelijkheid in de grensregio.”

Vooral hier worden die grote verschillen tussen de Nederlandse en Duitse coronaregels goed zichtbaar. Dat heeft gevolgen. Zo zorgden de inreismaatregelen van vorig jaar voor verwarring, omdat er nu eenmaal veel grensoverschrijdend verkeer is. Voor boodschappen en een tankbeurt, maar ook voor werk, of familiebezoek. Wat mag hier wel en daar niet?

Grotere flexibiliteit

Die onduidelijkheid is tegen het zere been van de Euregio-raad, waarin 95 afgezanten van Twentse, Achterhoekse en Duitse grensgemeenten vertegenwoordigd zijn. Vrijdag namen ze een resolutie aan, waarin ze pleiten voor ‘een grotere flexibiliteit’ in grensregio’s.

De verschillen

Nedersaksen: Vanaf 1 december geldt in deze Duitse deelstaat de 2GPlus-regel: wie naar binnen wil in bijvoorbeeld een discotheek, restaurant of theater moet gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona én daarnaast een geldige negatieve test hebben óf een boostervaccin hebben gehad. Bijna overal geldt dat een mondmasker verplicht is, tot de zitplaats.

Noordrijn-Westfalen. De 2GPlus-regel geldt hier alleen voor carnavalsevenementen, bruiloften en sekswerkers, in onder meer zwembaden, pretparken en musea volstaat 2G. Voor onder meer kappersbezoek of begrafenis volstaat een negatieve test. Overal in de deelstaat zijn clubs en discotheken gesloten. Net als in Nedersaksen moet in openbare gebouwen en winkels een mondmasker worden gedragen.

Nederland. In Nederland is nagenoeg alles - op supermarkten na - vanaf 17.00 uur gesloten. Wie daarvoor naar het café gaat of een theater wil bezoeken, moet daarvoor volledig gevaccineerd of herstellende zijn, of een negatief testresultaat hebben. Hier geldt nergens 2G of 2GPlus. Mondmaskers zijn verplicht in alle publieke binnenlocaties.