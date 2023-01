Etske van Extinction Rebellion: ‘Ik verloor een vriendin, ze zei: ‘Je bent me te activistisch’’

Breda geeft onwetende autobezit­ter 14 parkeerboe­tes in twee weken. Niet netjes, vindt rechter

De gemeente Breda heeft een inwoner van de stad in twee weken tijd veertien keer op de bon geslingerd voor foutparkeren. De automobilist had ondertussen geen idee dat hij fout zat. Hoewel de gemeente formeel in haar recht stond, vindt de rechter de handelwijze niet netjes.

19 januari