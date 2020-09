ESA: meteoriet vloog zeer laag over Noord-Nederland

CORONAVIRUS LIVE | Rotterdam­se burgemees­ter Aboutaleb: tijd voor landelijke maatrege­len

19:27 Het aantal coronabesmettingen is met 2544 toegenomen. Het aantal patiënten op de intensive care stijgt naar 106. Wie een boete krijgt of heeft gekregen voor overtreding van de coronaregels, krijgt geen strafblad meer. Verder zijn er in de afgelopen zeven dagen meer dan 15.000 mensen positief getest. Het aantal sterfgevallen door corona is het hoogst sinds 30 mei. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.