Ernstig verzwakte entertainer (39) verloor 9 kilo door coronavirus: ‘Ik had nooit moeten gaan skiën’

De voorheen kerngezonde Eindhovenaar was twee weken geleden in Sankt Anton am Arlberg, een bekend wintersportoord in de Oostenrijkse Alpen. Hij kreeg daar al snel te horen dat cafés werden gesloten vanwege het coronavirus. Terug in Nederland hobbelde zijn gezondheid rap achteruit. Iemand in het oord had hem besmet met het virus. ,,Met terugwerkende kracht had ik natuurlijk nooit naar Oostenrijk moeten gaan. Maar dat is altijd achteraf. Wie had gedacht dat het zó snel uit de klauwen zou lopen? Een paar weken geleden hadden we het nog over het schudden van handen. Bizar!”