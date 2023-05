Ernstig ongeluk vlak voor dodenherdenking, slachtoffer afgevoerd met ambulance, traumaheli wacht met vertrek

Met video Zelensky brengt verras­sings­be­zoek aan Nederland: 'Er is goed nagedacht over beveili­ging’

Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, is in Nederland. Hij landde woensdagavond rond 22.15 uur met het Nederlandse regeringsvliegtuig op Schiphol. Waarna hij in geblindeerde wagens naar Den Haag is gebracht.