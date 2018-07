Volgens een getuige, die klanten van het café opving na de schietpartij, is er in het Italiaanse restaurant geschoten. ,,Het slachtoffer, een man met lang, zwart haar, zat aan een tafeltje bij het koffiezetapparaat. Hij kwam daar vaker. Er was een baby'tje bij toen het gebeurde. Volgens aanwezigen kwam er een kleine man in korte broek aangelopen, die een soort prop bij zich had. Daaruit haalde hij een groot wapen, dat hij richtte. Toen schoot hij."



Een andere getuige zegt dat de dader wegrende en zijn wapen in een tuin heeft weggegooid. Mogelijk heeft hij daarbij ook kledingstukken uitgetrokken.



In de Jan van Eijckstraat, om de hoek van het restaurant en op de vluchtroute van de schutter, heeft de politie bij een auto een vuurwapen gevonden dat waarschijnlijk bij de schietpartij is gebruikt. Op het wapen zat een geluiddemper. De vluchtroute van de schutter is afgezet voor sporenonderzoek.