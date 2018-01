Erkenning voor heldenactie na 48 jaar verdriet

Er werd nooit meer over gepraat. ,,Terwijl ik wel vol verdriet zat. Want het was me niet gelukt om die broer te redden. Dat gevoel heeft heel lang geduurd'', bekent ze. Eén telefoontje uit die tijd kan ze zich nog herinneren. Het was de familie van de Waalwijkse kinderen. De strekking van het gesprek was boosheid, over het niet kunnen redden van de broer. ,,Dat deed pijn. Maar ik begreep het wel. Natuurlijk.''



Omdat het op 2 juli 1969 om een redding was gegaan met een dikke zwarte rouwrand, had nooit iemand acht geslagen op de moed waarmee de Woerkumse die dag het rivierwater in was gegaan. Totdat broer Geert afgelopen najaar een reportage in het televisieprogramma EenVandaag zag over het 250-jarig bestaan van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.