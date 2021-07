Erik overleefde de Herculesramp: Of ik geluk heb gehad? Hooguit geluk met een zwarte rand

Het is donderdag om 16.04 uur precies 25 jaar geleden dat het transporttoestel met in totaal 41 inzittenden, vier Belgische bemanningsleden en 37 jonge leden van het Fanfarekorps van de Nederlandse Koninklijke Landmacht op vliegbasis Eindhoven neerstortte. Erik in ‘t Veld, die toen in het Hoeksche Waardse Westmaas woonde, was een van de 7 inzittenden, die het ongeluk overleefde. Ternauwernood. Met deze site blikt hij terug op die fatale dag en de enorme nasleep van het ongeluk.