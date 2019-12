Wout is de jongste in een gezin met drie kinderen. Hij wordt Wup genoemd. De eerste herinneringen van broer Stef (18) zijn het geklepper van diens klompjes en gescheur op traptrekkers. Ze horen Wup altijd aankomen. Als trekkergeronk klinkt en Stef opkijkt, stuurt de jongste Kosters, niet hun opa of vader. „Laatst vertelde hij dat hij nog nooit zo gelukkig is geweest.” Tot die fatale middag.

Van kleins af klopt Wups hartje sneller van trekkers en motoren, schetsen vader Gerard (37) en moeder Annely (35). Als hij een vervolg op de basisschool moet kiezen, komt alleen het AOC (Agrarische Opleidingen Centrum) in aanmerking. „Het had geen zin nog ergens anders te kijken. Hij had zijn keuze allang gemaakt.” De enige optie voor een opgewekte, blozende boer in de dop. Goedlachs en levenslustig, liefst op klompen. Landbouw-Nikes, noemt hij ze later.

Zere billen

Volledig scherm Wout rijdt al zelf trekker vanaf zijn zevende. De boer in de dop loopt het liefst op klompen. Landbouw-Nikes, noemt hij ze. © Familie Kosters

Hij is een doorzetter. Op een zekere dag wil Wup leren fietsen. Moeder is streng: als Annely de zijwieltjes van zijn fiets schroeft, zet ze die er niet meer aan. „Je hebt de hele dag geoefend, je had er zere billen van.” Maar na uren fietst Wout.

Een ‘stoertje’: hutten bouwen, zwemmen in de Regge, bommetjes in het zwembad. Stef: „Wout had vriendjes groot en klein. Hij was nooit alleen, altijd vrolijk, altijd behulpzaam.” Hij kickt op alle motorgeronk, van de Reggerit (enduro) tot gazonmaaierraces. Hij gaat achter loonwerkers aan en kijkt graag bij het maishakselen. Vader Gerard werkt tot voor kort bij loon- en grondverzetbedrijf Wilmink. Wout, die geregeld meegaat en helpt, doopt zijn YouTube-playlist Wilmink.

Hij spaart amper. Liever koopt Wout blingbling-gadgets. Maar als zijn ouders vragen waarvan Wup, als hij 16 wordt, het trekkerrijbewijs zal betalen, legt hij geld opzij. Hij regelt vast een baantje, schetst zus Mayke (16). Als Wout slechte cijfers haalt, spant hij zich meer in om in de klas te blijven.

Hij komt in zijn element, met een nieuwe keet en dito kameraden. Zijn beste vriend Thomas en Wout maken woeste plannen. Na de eerste buitenlandse gezinsvakantie verkast hij naar het Zone.college in Almelo. Hij is op zijn plek in de opvolger van het AOC. „Je bracht sfeer in onze klas, je maakte de school een stuk gezelliger. Je was zo puur”, vertelt docente Jolien in de avondwake, met ruim duizend dorpsgenoten in en buiten de H. Antonius Abt-kerk.

Hij is enthousiast over snuffelstages bij de Hos en de Zegger, bijnamen voor boerderijen. Als zijn ouders onder het eten naar school vragen, antwoordt Wout amper. „Maar dit keer raakte hij niet uitgepraat. Niemand kreeg de kans om nog wat te vertellen”, leest uitvaartleidster Margaret Groeneveld namens de ouders voor. Hij is een doener.

Anders dan zijn klasgenoten van 1BK1 houdt Wout van het vak Mens en Maatschappij. Hij heeft een brede interesse en volgt het boerenprotest op de voet. In de les gaat het die week over de overheid en wetten. „Je zat vol vuur en vertelde met passie en overtuiging over de boeren. Jouw liefde voor het boerenleven spatte er vanaf”, zegt de docente.

Poetsen voor protest

Wout, groot voor zijn leeftijd, helpt trekkers poetsen voor het boerenprotest in de gemeente Wierden. Hij trekt graag op met volwassen boze boeren van Farmers Defence Force. „Het kon hem niet gek genoeg gaan”, zegt vader Gerard.

Hij verbetert klasgenoten als ze zijn geliefde Case een tractor in plaats van trekker noemen. „Het liefst wilde je met de trekker naar school, maar dat vond de overheid een minder goed idee”, aldus klasgenootje Jennifer.

Wout maakt grappen in de klas. Als op de eerste maandag van de maand het alarm afgaat, duikt hij onder tafel en laat iedereen lachen. Hij draait piratenhits met sinterklaas op school. Hij haalt zijn oordopjes vaak al uit de telefoon als de muziek nog aanstaat. Zo hoort iedereen in de klas zijn geheime zender-smaak, vertelt Sven. Bij de uitvaart verwoordt Jan Smit (in Je naam in de Sterren) het gevoel bij eenieder: ‘Waarom moest je gaan?’.

Bestuurder ziet fietser niet

Wout fietst dinsdags over de Ypeloweg in het Overijsselse Enter, het is rond half vier en licht. Hij wordt geschampt door een auto. De bestuurder rijdt niet door, zoals wij eerder ten onrechte hebben gemeld. Het gaat om een 82-jarige bewoner van zorgboerderij De Piet. De Enternaar legt een verklaring bij de politie af. Hij zegt de jonge fietser niet te hebben gezien. In Enter wordt verbaasd gereageerd dat de man een dag later aanschuift bij een kaartmiddag in het dorp.

Wout sterft een dag later officieel aan de verwondingen. Zijn familie stemt in met donatie van Wouts organen, zodat die zes of zeven anderen zullen helpen. Daarover worden zijn ouders over enkele weken geïnformeerd.

De blankhouten kist, bont-beschilderd met afscheidswensen, en een hart van rode rozen bovenop wordt met een Case-trekker van thuis aan de Bornerbroekseweg naar de katholieke kerk gereden. Erachter lopen zijn treurende ouders en de andere naasten. In de uitvaartviering typeert de voorganger hem als ‘een mooi kearlke’. Zijn lachende en blozende jongensgezicht verschijnt op de schermen.

Erehaag van trekkers

Bij de begraafplaats wacht een erehaag van twintig trekkers. Robuuste kolossen, die een dag eerder zijn ingezet bij de Twentse boerenrevolte aan de grens, staan nu in het gelid. Geluidloos. Voor de betreurde Wout Kosters, de grootste kleine boer die nooit zijn favoriete trekker - de Case 1455 XL - zal laten grommen.

---

Wout Kosters is op 15 juli 2007 in Enter geboren en op 11 december 2019 in Enschede overleden.

Quote Je was het allerbeste broertje dat ik ooit had kunnen wensen Mayke, zijn zus