Erdogan positief over relatie met Nederland: 'We hebben geen probleem'

Fascisme

De Turkse regering eiste daarna excuses van Nederland en de Nederlandse ambassadeur mag sindsdien niet terugkeren naar zijn post in Ankara. Erdogan beschuldigde Nederland onder meer van nazisme en fascisme. Sinds deze diplomatieke rel heeft Rutte geen contact meer gehad met Erdogan. Op een top van de G20 in het Duitse Hamburg in juli zaten beide leiders wel aan de tafel, maar was er geen contact. ,,Ze hebben me benadeeld'', zei Erdogan volgens de Engelstalige versie van Hürriyet nu over de kwestie. ,,Verder had ik voorheen goede ontmoetingen met Rutte.''