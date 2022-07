‘Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen binnen religies’

Wanneer dacht je: ik word inter­religieus ritueelbegeleider?

,,Als domineesdochter ben ik opgegroeid met religie en spiritualiteit. Als puber voelde ik me niet meer alleen thuis bij het christendom en kreeg ik interesse in andere religies en wijsheidstradities. In New York deed ik een tweejarige studie bij het One Spirit Interfaith Seminary. Voor de klas stonden sjamanen, priesters en imams en mijn medestudenten kwamen uit allerlei religies. Toch hadden we zo veel overeenkomsten, voor mij voelde dat als thuiskomen.