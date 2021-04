Er zijn helemaal geen pilots nodig om te weten dat veel al veilig open kan

April doet wat hij wil. Zaten wij een week geleden nog lekker in de zon met een waterijsje, woensdagochtend vertrokken de kinderen in een winters landschap naar school. April is wat dat betreft net zo schizofreen als het coronabeleid: niet te volgen tot nu toe.



Nu heeft Hugo de Jonge weer vol trots een pilotkaart gelanceerd met ‘testevents’ erop, want hij snapt dat iedereen ernaar ‘snakt’ om er even uit te gaan. Mensen die een negatieve coronatestuitslag kunnen overleggen, mogen daarom deze maand bijvoorbeeld naar een sportwedstrijd, casino of dierentuin. Nou ja, een bepaald aantal gelukkigen dan. In de Keukenhof kuierden in het oude normaal nog wel eens 50.000 mensen rond, dat worden er nu max 5000 per testdag.