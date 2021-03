Er zijn écht lichtpuntjes, maar zijn het er genoeg?

1. Dodental was in tijden niet zo laag

Het allerbeste nieuws van deze week is misschien wel dat het aantal mensen dat in Nederland sterft aan corona, duidelijk daalt. Het RIVM kreeg afgelopen week gemiddeld 46 meldingen per dag. De laatste keer dat dat niveau zo laag was, was eind oktober. In januari bijvoorbeeld lag de sterfte ruim dubbel zo hoog als nu.