Er sterven steeds minder baby’s in Nederland

babysterfteEr sterven in Nederland steeds minder ongeboren baby's, en ook het aantal kindjes dat sterft in de eerste zeven dagen na de geboorte neemt af. In 2004 hoorde Nederland nog bij de landen met de hoogste babysterfte van Europa. Inmiddels staan we op plek 10. ‘Maar verbetering blijft mogelijk.’

De vraag die elke keer wordt gesteld: doet Nederland het beter dan in 2010, toen de sterftecijfers in ons land tot de hoogste van Europa behoorden? Uit de nieuwe resultaten valt op te maken dat het inderdaad beter gaat.

In 2004 was de foetale sterfte nog 4,3 per 1000 geboren baby’s. Inmiddels is dat 2,4 per 1000 geboren baby’s. Maar nog steeds zijn er landen in Europa waar de perinatale sterfte (foetussen van meer dan 22 weken oud die overlijden in de baarmoeder, en baby's die sterven binnen 7 dagen na de geboorte) een stuk lager ligt dan in Nederland. Met name in Scandinavië gaat het beter.

Deze laatste resultaten over de sterfte van foetussen en pasgeboren kinderen dateren uit 2015 en worden zaterdag gepubliceerd in het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde. De nieuwste balans zal straks worden opgemaakt over cijfers uit 2020.

Hoezo gaat het nu beter?

Verklaringen voor de huidige, betere, resultaten in Nederland hangen volgens de onderzoekers samen met veranderingen op het gebied van de organisatie van zorg voor zwangere vrouwen, zoals het structureler maken van echo’s. Ook wordt er steeds meer aandacht besteed aan niet-medische factoren die invloed hebben op de sterfte, zoals armoede, schulden, een sociaal isolement of een verkeerde leefstijl.

Inmiddels worden er ook minder tweelingen en drielingen geboren en ook dat is van invloed. Bij meerlingzwangerschappen is het risico op ziekte en sterfte namelijk een stuk hoger dan bij eenlingen. Dat hangt waarschijnlijk samen met de grotere kans op een premature geboorte wanneer er sprake is van meerlingen.

Als laatste hebben risicofactoren, zoals onder meer roken en drinken tijdens de zwangerschap, de laatste jaren een andere status gekregen. Er is steeds meer aandacht gekomen voor de gevaren van roken tijdens de zwangerschap, onder meer vanuit de overheid. En met succes: het percentage moeders dat tijdens de gehele zwangerschap rookt is gedaald van 9,9 procent in 2014 tot 8,6 in 2015. Ook hier is nog veel verbetering mogelijk.