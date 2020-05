Er staat ons een zomerse Hemelvaart te wachten

Langzaam warmt het de komende dagen ook overdag op. Maandag is er op sommige plaatsen nog bewolking en kan er een enkele bui vallen. Vanaf dinsdag neemt de zonneschijn de overhand en stijgt de temperatuur. ,,Zoals het er nu uitziet kunnen we woensdag een temperatuur verwachten van rond de 21 graden in Friesland en 25 graden in Limburg. De wind draait ook, waardoor er in plaats van een koude noordoostenwind meer een oostenwind en later in de week zelfs zuidoostenwind warme luchten zal meenemen naar ons land.’’