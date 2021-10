Er liggen nog altijd levensgevaarlijke mijnen in het ‘bommenbos’ bij Apeldoorn

In de bossen bij Hoog Soeren en Apeldoorn hadden de Duitsers aan het einde van de oorlog 273 ondergrondse bunkers met daarin een enorme hoeveelheid eigen en in het buitenland geroofde munitie. Een poging om alles in één klap te vernietigen mislukte, mogelijk door sabotage. Slechts een deel ging de lucht in. Was het wel gelukt, zou dat dramatische gevolgen hebben gehad voor de omgeving.