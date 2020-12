Er komt een moment dat je als bestuurder je autoriteit en geloofwaardigheid definitief kwijtraakt

Bedreiger van Rutte riep via WhatsApp al eerder op tot geweld: ‘Moet politieke moord worden’

17 december De 34-jarige winkeleigenaar uit Zutphen die maandag is opgepakt, omdat hij premier Mark Rutte telefonisch bedreigde, riep al eerder via WhatsApp op tot geweld tegen de minister-president. In berichten stelt hij dat Rutte dood moet. ‘Een goede bom erop en klaar.’