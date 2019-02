Er kan met 'klimaatspijbelen' best een nieuwe protestgeneratie opstaan

1. Sommigen vermoeden dat milieuorganisaties de scholieren voor hun karretje spannen. Zou dat kunnen?’

,,Pubers laten zich niet zo snel manipuleren. Die bepalen zelf welk onderwerp ze wel of niet steunen. Nee, dit is typisch zo'n protest dat door 'besmetting' ontstaat. Eerst protesteerden de scholieren in Zweden, toen in België en zo waaide het over naar Nederland. Zo'n soort 'besmetting' hebben we natuurlijk vaker gezien. Bij de Occupy-beweging en de Gele Hesjes. En dat sommige schoolleiders het toejuichen, vind ik niet zo gek. Duurzaamheid is op veel scholen een issue.''