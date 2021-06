Er is nog nooit iemand racistisch geworden van een paar rondjes draaien in een kookpot

Helft gecontro­leer­de waterspor­ters in de fout tijdens eerste grote controle van het jaar

23 juni Rijkswaterstaat gaat deze zomer de pleziervaart streng controleren. Bij de eerste grootschalige actie van het jaar was bijna de helft van de gecontroleerde watersporters in overtreding. ,,Een jongetje van 12 schoot in een motorboot met 55 km/uur over het water. Levensgevaarlijk.’’