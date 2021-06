Er is geen enkel land waar de overheid géén fouten gemaakt heeft in de coronacrisis

CORONAVIRUS LIVE | Aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen daalt onder de 500, slechts 585 nieuwe besmettin­gen

20:13 Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is tot onder de vijfhonderd gedaald. Op intensive cares en verpleegafdelingen liggen nu 491 mensen met Covid-19. Het afgelopen etmaal registreerde het RIVM slechts 585 nieuwe besmettingen. Dat is het laagste aantal sinds 1 september vorig jaar. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. De oudere berichten vind je hier.