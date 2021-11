Er hapert wellicht ook wat aan de communicatie van de overheid

Spoedzoek­tocht naar weesotter­tjes: ‘We hebben maar tot morgen’

In de natuurgebieden rond het Overijsselse Dedemsvaart is sinds gisteren een grootscheepse zoektocht gaande. Er wordt niet gespeurd naar een vermist persoon, maar een stel babyotters. Hun moeder overleed op de N377 en zonder haar is de kans op overleving klein. ,,Ze houden het misschien twee dagen vol.”

