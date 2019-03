EOD doet onderzoek in herenhuis na bedreiging op stadhuis Zutphen

updateDe politie heeft vrijdag een man aangehouden bij het stadhuis in Zutphen na bedreiging van ambtenaren. Na de bedreiging deed de politie samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek in een herenhuis in Zutphen. In het herenhuis zijn meerdere huurappartementen. Waaronder die van de aangehouden man.

Na een mondelinge bedreiging vrijdagochtend werd de man door ambtenaren naar buiten gewerkt, waar hij vervolgens voor het stadhuis werd aangehouden. Zijn verhoor gaf aanleiding om de woning van de man te doorzoeken. Hierbij werd de hulp van de EOD ingeschakeld. ,,In het kader van deze aanhouding is er onderzoek bij een woning aan de Burgemeester Dijckmeesterweg’’, is het enige wat een politiewoordvoerder kwijt wil. De gemeente Zutphen wil geen toelichting geven over de bedreiging. ,,De woordvoering ligt bij de politie’’, aldus gemeentewoordvoerder Jeroen van Houten.

Lint

Het herenhuis was enkele uren afgezet met een lint en voor het pand stonden busjes van de politie en de EOD. Inmiddels zijn de politie en de EOD weer vertrokken bij het pand. Waarmee de man heeft gedreigd wil de politie nog niet kwijt. Waar in het herenhuis naar werd gezocht en of dit ook is gevonden laat de politie ook nog in het midden

Buren

Terwijl medewerkers van de EOD onderzoek deden keken buurtbewoners rustig toe. Naast de huisbaas van Kloppers Beheer BV, die weigert commentaar te geven, zit een groepje buren buiten in de zon, alsof er niets gebeurd is. Maar het gaat wel degelijk over het voorval die ochtend, waarbij volgens de omwonenden een man van rond de 35 zou zijn aangehouden. De man in kwestie woont er nog niet zo lang, ongeveer anderhalf jaar. ,,Voor een nieuw begin, met een schone lei’’, vertelt een buurman, die niet met zijn naam in de krant wil.