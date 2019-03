Enschedeër doet boekje open: ‘Mijn vader kreeg 2 ton van Waffen-SS’

De vader van Rob Stoverink uit Enschede heeft dertig jaar lang een uitkering ontvangen van de Waffen-SS. Hij kreeg het geld - in totaal zo'n twee ton - omdat hij in de Tweede Wereldoorlog gewond was geraakt aan het Oostfront, bij het Beleg van Leningrad. Zijn zoon doet nu zijn verhaal tegenover EenVandaag .

34 Nederlanders krijgen nog steeds honderden euro’s per maand uit Duitsland, omdat ze 75 jaar geleden dienden in de Waffen-SS.

Geen twijfel

Naar aanleiding van die publicatie van EenVandaag schreef Enschedeër Rob Stoverink een brief aan het actualiteitenprogramma. „Ik las in de krant dat het nog de vraag was of mensen deze pensioenen kregen. Ik wilde vertellen dat daar geen twijfel over bestaat. Mijn vader kreeg tot aan zijn dood elke maand een fiks bedrag”, aldus Stoverink. Het zou gaan om een bedrag van in totaal zo'n twee ton.

Zijn vader Johan Stoverink, die in 2011 overleed, kreeg de uitkering ruim dertig jaar lang. „Hij had een speciale rekening bij De Volksbank in Gronau”, zei Stoverink vandaag op NPO Radio 1. „Ik heb die bedragen en de bankafschriften ook gezien, zonder meer. Het ging om 465 euro per maand. Hij gebruikte het geld om levensmiddelen van te halen. Hij maakte er echt een uitje van, een kopje koffie erbij.”

Vliegveld Twenthe

Johan Stoverink groeide op in Oldenzaal en werkte in 1940 bij een beschuitfabriek in het Duitse Schüttorf, waar hij via-via terechtkwam op vliegveld Twenthe. „Daar is hij waarschijnlijk toch in aanraking gekomen met de Duitse nazi-ideologie en heeft hij zich aangemeld”, aldus zijn zoon Rob.

Eind 1941 belandde zijn vader aan het front bij Leningrad. In de loopgraven om de stad heen liep hij patrouille. „Daar namen ze weleens een Russische of partizaanse verkenner gevangen. Die voerden ze dan af en dan werd hij doodgeschoten.” Dat zijn vader dat meerdere keren deed, is volgens Rob overduidelijk. „Daar heeft hij zelf over verteld. Hij was trots op dit soort verhalen.”

Quote Dat hij beloond wordt voor zo'n slechts iets, dat kan toch niet Rob Stoverink

Duitse uitkering

In het Beleg van Leningrad raakte Robs vader gewond. Hij kreeg een kogel in zijn been en raakte daarop zijn hele bovenbeen kwijt. Vanwege die verwondingen had Stoverink vanaf 1980 recht op de Duitse uitkering van honderden euro's per maand.

Maar er was volgens zijn zoon meer. „Eens in de drie jaar werd hij in een Duits kuuroord helemaal in de watten gelegd. Fysiotherapie, massages, lekker eten. Dat hij beloond wordt voor zo'n slechts iets, dat kan toch niet. Dan is er fundamenteel iets heel erg fout.”

Man met twee gezichten

Rob noemt zijn vader ‘een man met twee gezichten’. „Het was een wat theatrale man. Hypochonder, altijd bang dat hij heel erg ziek was. Maar aan de andere kant was het een hele harde, verbitterde man die heel erg egocentrisch was. Door die dingen was het in wezen geen prettige man en geen prettige vader voor mij. Ik heb altijd gezworen nooit te willen wezen wie mijn vader was in karakter. Maar ik kan niet iets goedmaken wat mijn vader heeft gedaan. Hoe hij heeft gehandeld, daar kan ik geen schuldgevoel over hebben. Ik was toen nog niet eens geboren.”