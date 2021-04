Enquête: Extra lerarengeld is niet op de juiste plek beland

Fietser ontsnapt aan dood bij botsing met trein op onbewaakte spoorweg­over­gang

12 april Een fietser is maandagmiddag in botsing gekomen met een trein op een onbewaakte spoorwegovergang in Rheden. De man reed op een elektrische fiets en stak het spoor over op het moment dat er een trein aankwam.