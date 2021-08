Enorme zwendel in paardenhandel: miljoenendeals op basis van vertrouwen en handjeklap

Geen strafver­vol­ging mariniers om racisti­sche appjes: ‘Niet in openbaar gedaan’

5 augustus Het Openbaar Ministerie gaat geen strafrechtelijk onderzoek doen naar zes mariniers die ‘kwetsend en beledigend beeldmateriaal’ hebben gedeeld in een dienstgerelateerde WhatsAppgroep. Het ging onder meer om ‘afbeeldingen die uitermate kwetsend zijn voor mensen met een donkere huidskleur’, aldus het OM. Omdat de uitlatingen niet in het openbaar zijn gedaan, is vervolging niet op haar plaats, meent justitie.