Enorme vuurzee bij schrootverwerker in Den Bosch, blussen duurt tot morgenavond

Het gaat vermoedelijk nog tot morgenavond duren voordat de brand bij het schrootverwerkingsbedrijf in Den Bosch geblust is. Dat heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord vanavond laten weten. Een woordvoerder spreekt van een complexe brand.

,,Het schroot wordt uit elkaar gehaald, afpellen heet dat, en afgeblust. Het grootste probleem is nu hoe we het brandende of smeulende afval en schroot gaan afvoeren zonder dat er daardoor opnieuw brandjes ontstaan”, aldus de zegsman.

Milieugevolgen

Het recyclebedrijf Gerrits aan de Rietveldenkade ligt vlakbij de Dieze en het waterschap Aa en Maas is bang dat vervuild bluswater de rivier verontreinigt. Het schap nam daarom maatregelen om de milieugevolgen te beperken. Gezondheidsinstituut RIVM heeft metingen verricht van lucht en water. ,,De uitslagen zijn er nog niet. Ze hebben geen invloed op de bestrijding van de brand maar wel op de zorgverlening en nazorg aan omwonenden”, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het bedrijf verwerkt auto’s tot schroot en er ligt veel rubber-, ijzer- en metaalafval opgeslagen. Tot in de wijde omtrek zijn dikke rookpluimen te zien. Ook is overal in de omgeving de geur van brandend rubber te ruiken. Het advies is volgens de veiligheidsregio nog steeds ramen en deuren gesloten te houden. ,,De rook waait dinsdagavond recht over de stad Den Bosch. Rond middernacht draait de wind zo’n 180 graden en dan trekken de rookpluimen richting het zuiden van Gelderland.”

Volledig scherm Chinook-helikopter van Defensie helpt brandweer bij blussen brand in Den Bosch. © Bart Meesters

Bij het blussen van de grote brand, die dinsdagochtend uitbrak, werden overdag ook twee legerhelikopters ingezet die grote waterzakken leegden boven de brandhaard.

De gemeente Den Bosch verstrekt op de eigen website informatie over de brand en geeft antwoord op veel gestelde vragen.

Ontruimd

In verband met de rookontwikkeling is een politiecellencomplex in Den Bosch uit voorzorg ontruimd. De gedetineerden zijn overgebracht naar een complex in Eindhoven. Ook leerlingen van het Koning Willem I College werden naar huis gestuurd.

Volledig scherm Brand Den Bosch van bovenaf. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Ramen en deuren dicht

Meetploegen verrichten onder meer in de wijk Maaspoort metingen. Daar hangt veel rook, net als in Engelen, in de richting van Rosmalen en het centrum. In die buurten is de stank goed te ruiken. Er is geen reden tot bezorgdheid wat betreft gevaarlijke stoffen in de lucht. Desondanks wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten. ,,Want rook is nooit gezond.” Ook medewerkers van de gemeente en de calamiteitendienst van het Waterschap zijn uitgerukt.

A59

Vooralsnog blijft de nabijgelegen A59 open. Wel zorgt de brand voor langzaam rijdend verkeer en een kleine vertraging in beide richtingen. Ook vanaf de snelweg zijn de grote rookwolken te zien.

Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten. ,,Een brand in de buurt van de A59 zorgt tussen Engelen en knooppunt Empel voor verminderd zicht in beide richtingen. Vanwege de rookontwikkeling hebben we de maximumsnelheid aangepast.” De brand heeft mogelijk ook gevolgen voor de scheepvaart in de omgeving.

De Rietveldenkade, omringd door water, ligt op het industriegebiedje tussen de Ertveldplas en de A59 in Den Bosch. Bij het bedrijf Auto Verschrotings Industrie woedt wel vaker brand, bijvoorbeeld eind 2019.

