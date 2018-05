Enorme brand verwoest vier bedrijfspanden Twello

VIDEO Buren verdachte: 'Een half jaar geleden ging het mis met hem'

6 mei Een paar jaar lang woonde Malek F., de verdachte van de steekpartij in Den Haag, zonder problemen in een enorm appartementengebouw in het centrum van de stad. Zijn buren konden het prima vinden met de Syrische vluchteling, sommigen kwamen wel eens bij hem thuis om een biertje te drinken. Tot een half jaar geleden.