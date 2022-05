Enkele verdachte gevallen apenpokkenvirus in Nederland, uitslag test nog niet binnen

De monsters worden momenteel in een laboratorium onderzocht, de uitslag is nog niet binnen. Ook als die allemaal negatief uitvallen, houdt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) er rekening mee dat het eerste geval binnenkort wordt vastgesteld.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft inmiddels besloten tot een spoedvergadering wegens de plotselinge wereldwijde uitbraak van apenpokken. Deskundigen gaan zich buigen over de vraag of er alarm moet worden geslagen. De WHO zou een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang kunnen uitroepen, menen waarnemers.

Eind januari 2020 kwam de WHO met een dergelijke waarschuwing voor de uitbraak van het coronavirus. De WHO-experts bespreken verder de verspreiding van het virus, de mogelijkheden van vaccinatie en het hoge aandeel besmette mannen die seks hebben met mannen, melden Britse media.

Besmettingen in meerdere landen

Het virus komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika. Af en toe duikt het op in andere landen, maar dan gaat het om een enkel geval van iemand die kort ervoor in Afrika is geweest en misschien nog iemand heeft besmet.

Tekst gaat verder onder de interactieve kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De eerste gevallen van het apenpokkenvirus zijn nu ook opgedoken bij onze zuiderburen. Ook doken er al enkele gevallen op in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Het apenpokkenvirus is een zeldzame virale infectie en komt vooral voor in West- en Midden-Afrika. Er werd altijd van gedacht dat het zich niet snel van mens op mens verspreidt. Daar lijkt de voorbije weken echter verandering in te zijn gekomen.

Hoe weet je of je het virus hebt?

In België roept viroloog Marc Van Ranst op alert te zijn op opvallende blaasjes op de huid. Hij deelt op Twitter enkele foto’s. In Nederland zegt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers dat het ‘verstandig’ is om de ontwikkelingen rond het apenpokkenvirus goed in de gaten te houden. ,,De kans is groot dat het hier wel degelijk komt.”

De verschijnselen van een besmetting met apenpokken lijken op die van een besmetting met pokken - een ziekte die niet meer voorkomt in de wereld door het succes van vaccinatie ertegen - maar verloopt in het algemeen veel milder. De ziekte begint vaak met koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en moeheid, meldt het RIVM.