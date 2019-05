Enkelbanddrager niet op weekendverlof: ‘Vriendin komt lasagne brengen’

Volgens deze gedetineerde, die niet met zijn naam in de krant wil, leidt dat tot allerlei praktische problemen. In deze open inrichting werken de mannen aan hun terugkeer in de maatschappij. Dat betekent dat ze ook zelf moeten koken. ,,Maar omdat iedereen ervan uitgaat dat ze vrijdags naar huis kunnen, heeft niemand hier nu te eten. Van de directie horen we niets. Ik heb nu gevraagd of mijn vriendin lasagna wil halen en aan de poort wil afgeven. Alleen is het nog de vraag of dat naar binnen mag.’’