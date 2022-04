Enkel glas? Vervangen of huur omlaag, stellen woon- en klimaatorganisaties

Kritiek op campagne

Dit weekend lanceerden ministers Jetten en De Jonge een campagne om huishoudens en beheerders van kantoorgebouwen aan te zetten tot energiebesparing: ‘Zet ook de knop om’. ‘Deze landelijke publiekscampagne mist focus en urgentie en legt de verantwoordelijkheid niet bij de juiste mensen’, schrijven de vertegenwoordigers van wat zij zelf noemen ‘de woon- en klimaatbeweging’. Zij vinden dat huurders die in de problemen komen nú steun nodig hebben, in de vorm van besparing en veel gerichtere compensatiemaatregelen.

,,Het is tijd om een eind te maken aan energiearmoede. Zo pakken we ongelijkheid aan, bestrijden we de klimaatcrisis én voelt Poetin de gevolgen van zijn daden. We moeten van het gas af en zo snel mogelijk minder én groene energie gebruiken, te beginnen bij huurders die dit het hardst voelen in de portemonnee”, aldus DeGoedeZaak-directeur Jurjen van den Bergh namens de organisaties. De campagne om de petitie door zoveel mogelijk mensen te laten ondertekenen begint morgen.