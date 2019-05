Enige levensdelict in cijfers criminele asielzoekers blijkt zelfverdediging

Later bleek echter dat die cijfers toch wat anders liggen. Het gaat uiteindelijk om 31 registraties van 25 unieke gebeurtenissen: 21 pogingen tot moord of doodslag, een sepot, een registratie dna-afname, een mishandeling en één ‘voltooid delict’, met een dodelijk slachtoffer.

Zelfverdediging

Dat laatste delict blijkt nu te gaan over een steekpartij op 17 juli vorig jaar in de keuken van een slagerij aan het Hobbemaplein in Den Haag. De Afghaanse verdachte Izamarai M. en een andere werknemer Farid kregen er voor de tweede keer op dezelfde dag ruzie met elkaar. Uit het vonnis in de zaak blijkt dat de verdachte in een klein keukentje op hoofd en lichaam werd geslagen. Hij stak daarna uit zelfverdediging met een fileermes in de zij van het 43-jarige slachtoffer.