'Engel onder meer verhoord om koffiedrinken bij Hubert Bruls en rellen Museumplein’

De Viruswaarheid-voorman zou zeker zeven opruiende coronagerelateerde berichten hebben geplaatst op sociale media. Uit onderzoek blijkt dat dit is gebeurd in de periode van juni 2020 tot december 2021. Deze berichten hebben er volgens het OM toe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet.

Op de concrete inhoud van de berichten gaat het Openbaar Ministerie niet in. Volgens Jeroen Pols, jurist bij Viruswaarheid, is Engel gisteren verhoord over een aantal zaken. Het gaat onder andere om een tweet waarin hij aangeeft op bezoek te willen gaan bij Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. ‘Bruls begaat een misdrijf in zijn rol als mini-dictatortje. Wederom ambtsmisdrijf. Morgen koffie drinken bij de ambtswoning’, luidt de tweet.

In een ander bericht, geplaatst in november 2021, doet Engel een oproep tot het besmetten van mensen. ‘Het is je plicht, nu vast staat dat de prikjes compleet mislukt zijn, te zorgen voor zoveel mogelijk infecties’, valt te lezen. In een derde tweet plaatste Engel een oproep om naar de prikbus voor vaccinaties van de GGD te komen: ‘Zorg dat je alle medewerkers fotografeert, voor later zullen we maar zeggen.’

Verder is de Viruswaarheid-voorman nog ondervraagd over de ongeregeldheden die in de zomer van 2020 op het Museumplein plaatsvonden. ,,Ze proberen die rellen in zijn schoenen te schuiven, alsof hij daar verantwoordelijk voor zou zijn. Maar Engel riep juist op om niet naar die demonstratie te komen, dus ik vraag me af hoe ze hier nou toch weer bij komen”, aldus Pols.

‘Politiek gevangene’

Ten slotte zou Engel gisteren zijn verhoord over een tweet waarin hij zijn volgers adviseert om een verzorgingshuis in het Brabantse Goirle te bellen, uit onvrede omdat bejaarde bewoners geïsoleerd zouden worden. Het verzorgingshuis werd vervolgens overladen met intimiderende telefoontjes en scheldpartijen.

Pols benadrukt dat Engel in alle gevallen niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor intimidatie of agressie jegens hulpverleners. ,,Hij is een politiek gevangene waar ons o zo fantastische regime in Nederland niet is tegen opgewassen. Dus proberen ze hem maar de mond te snoeren.” Voor Pols kwam het niet als een verrassing dat de voorlopige hechtenis werd verlengd. ,,Ben je gek, in dit land dulden ze geen tegenspraak.”

Kans op recidive

Het valt overigens niet uit te sluiten dat het OM nog andere bewijsstukken tegen Engel heeft. Een woordvoerder benadrukt dat het onderzoek nog loopt. Het OM had de rechter-commissaris gevraagd Engel langer in voorarrest te houden, onder meer uit vrees dat hij opnieuw opruiende berichten op sociale media zou plaatsen. ,,We sluiten niet uit dat verdachte bij vrijlating opnieuw strafbare feiten pleegt als het gaat om plaats van opruiende berichten, waardoor de gezondheid en veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht”, legt een woordvoerder uit.

Het OM benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet is. ,,Je mag dus zeggen en vinden wat je wil. Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Een van die grenzen is dat uitingen anderen nooit mogen aanzetten tot het plegen van strafbare feiten. Als dat wel gebeurt heeft het OM de taak, als handhaver van de wet, om op te treden”, zo legt het OM uit.

Collectieve aangifte

Na het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam werd Engel op straat aangehouden. Het Openbaar Ministerie besloot hem te laten arresteren op basis van de eerste uitkomsten van een oriënterend onderzoek naar zijn handelen. Dat onderzoek was in januari gestart door de Rotterdamse politie naar aanleiding van een massa-aangifte tegen Engel.

Eind vorig jaar werd een collectieve aangifte, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het OM in Rotterdam. Ze vinden dat Engel zich schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Volgens Engel is de aangifte vals en staan er geen strafbare feiten in.

Tweede zaak

Los van deze zaak staat Engel woensdag 30 maart voor de politierechter in Den Haag. Dan staat hij terecht voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020. Engel moet zich dan ook verantwoorden voor opruiing via Facebook. Hij riep op om agenten te arresteren middels burgerarrest. Dat deed hij tijdens een livestream.

Aanhangers van Engel hebben zondagmiddag een demonstratie in Amsterdam gepland, onder meer uit onvrede tegen zijn arrestatie.

