Energiebedrijven gooien variabele tarieven stroom en gas flink omhoog

Het huidige stroomtarief bedraagt bij Essent 0,29447 euro per kilowattuur. Vanaf volgende maand wordt dit 0,44395 euro per kilowattuur. Het tarief voor gas gaat van 1,51371 euro per kubieke meter naar 1,99440 euro. Deze tarieven zijn op basis van klanten die 10 procent ‘Korting Thuisvoordeel’ krijgen en gelden ook alleen voor mensen die al klant zijn. Wie overstapt naar Essent krijgt met nog hogere tarieven te maken - 3,98 euro per kuub gas - blijkt uit het modelcontract op hun website.

,,De energieprijzen stijgen nog steeds erg snel. Helaas gaan je variabele leveringstarieven daardoor per 1 oktober 2022 omhoog”, staat in een mail aan klanten. De nieuwe tarieven zijn inclusief ‘energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en 9 procent btw’.

Volgens Essent hebben ruim 1 miljoen klanten een variabel energiecontract. De energierekening gaat voor deze klanten met gemiddeld 30 procent stijgen, meldt Essent op zijn website.

De impact van de tariefwijziging op de uiteindelijke energierekening verschilt volgens het bedrijf per klant. Dit is afhankelijk van de samenstelling van het gezin, het type woning, de genomen energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelingen, en het daadwerkelijke energieverbruik.



Volgens Essent behoort het nieuwe tarief ‘nog steeds tot de laagste in de markt‘, omdat Essent ‘ook in deze moeilijke omstandigheden doet wat kan om de rekening zo betaalbaar mogelijk te houden’.

Onduidelijk is nog hoe lang klanten dit nieuwe tarief daadwerkelijk moeten betalen. In de Miljoenennota werd voor komende winter over een prijsplafond gesproken voor gas en elektriciteit. Gerekend werd met een tarief van 1,50 euro per kubieke meter gas (tot een verbruik van ongeveer 1200 kuub gas) en voor stroom 70 eurocent (tot een verbruik van ongeveer 2400 kilowattuur). Daarboven zou dan de marktprijs betaald moeten worden, maar deze tarieven en volumes zijn echter nog niet definitief vastgesteld. Ook de precieze ingangsdatum staat nog niet vast, maar gedacht wordt aan 1 november.

Essent is overigens niet de enige die de tarieven per 1 oktober verhoogt. Ook Vattenfall deed dat met meer dan 50 procent. Eneco-klanten betalen een nieuwe gasprijs die twee keer zo hoog is: 3,40 euro per kuub gas. De prijs voor een kilowattuur stroom steeg vanaf juli van 0,3584 euro naar een tarief van 0,8411 euro per oktober.

Onredelijk

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet nog geen reden om in te grijpen bij energieleveranciers die hun variabele tarieven voor gas en elektriciteit nu zo flink omhoog gooien. ,,Daar doen wij nu geen onderzoek naar en daar hebben wij ook geen aanleiding voor”, zegt een woordvoerder. ,,Het voelt heel onredelijk dat je zoveel meer moet betalen voor gas en elektriciteit, maar we zien tegelijkertijd dat Rusland minder gas levert en dat de prijzen op de energiemarkt heel hoog liggen op dit moment. En bij variabele contracten mogen die prijzen doorberekend worden door leveranciers aan hun klanten”, vervolgt hij.

De toezichthouder houdt bij energieleveranciers het verschil tussen inkoop- en verkoopprijzen in de gaten en of daarbij ‘onredelijke vergoedingen’ gevraagd worden aan consumenten. Dat is volgens de woordvoerder nu niet het geval. Hoe de tariefsverhogingen zich verhouden tot het voorgenomen prijsplafond voor gas en stroom is volgens de zegsman van de ACM nog onbekend. “Dat moet nog allemaal uitgewerkt worden.”

