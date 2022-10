Emre stierf bij zijn poging om een nep-Rolex te stelen, maar volgens OM was hij niet alleen

DHL-personeel haalt mensen uit de IJssel bij Kampen: meisje van 1 overlijdt later alsnog

Een aanloop, een plons en even later een reanimatie. DHL-medewerkers bedachten zich geen moment toen ze een vrouw en twee kinderen in het koude en sterk stromende water van de IJssel zagen liggen en sprongen de drenkelingen achterna. Een heldendaad, maar uiteindelijk bovenal een tragedie omdat een meisje van één jaar het niet overleefde.

14 oktober