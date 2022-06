Emine Uğur bezorgd over groei extreemrechts: ‘Wil niet dat zoon, neefjes en nichtjes daarin opgroeien’

9/11. Die gebeurtenissen in 2001 maakten een bruut einde aan haar maatschappelijke betrokkenheid en aan haar als voorvechter voor gelijkheid en recht. ,,Ik was als student (Uğur studeerde Nederlands recht in Leiden, red.) al politiek actief en zat in allerlei paneldiscussies.” De moslima deed dat vanuit idealisme. ,,Maar na 9/11 merkte ik dat het debat verhardde. Ik kwam er niet meer doorheen. Redacties benaderden mij omdat ze een bepaald soort geluid wilden laten horen. Ik wilde me daar niet meer voor lenen.”