EMA wil hevige menstruatie als bijwerking vermeld bij coronavaccins

Onderzoek: vaccins speelden geen rol bij hogere sterftecij­fer tijdens laatste coronagolf

Een flink deel van de oversterfte in de tweede helft van vorig jaar kan niet verklaard worden door het coronavirus. Dat concluderen CBS en RIVM in nieuw onderzoek. Van de ruim 11.300 ‘extra’ doden, stierven er bijna 3500 níét aan corona. Waaraan wel is niet bekend. ,,We hebben een puzzelstukje over.”

23 juni