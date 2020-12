Ellens moeder werd ziek, maar moest afstand houden: ‘Je gaat toch wel mee een pruik uitzoeken, hè?’

Witte kerst? Het is 693 dagen geleden dat er sneeuw lag in De Bilt, een record

25 december In De Bilt is het bijna 700 dagen geleden dat er een sneeuwdek lag. Dat is sinds 1956, toen werd begonnen met het bijhouden van sneeuw in Nederland, de langste periode zonder sneeuw, meldt Weerplaza. Volgens het weerbureau past dit record bij de opwarming van de aarde.