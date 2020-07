Ellen Laan bewees dat vrouwen seksueel tekortkomen: ‘Dat was wel nieuws’

,,Als therapeut moet je bescheiden zijn in wat je vermag. Ik zeg vaak tegen cliënten: als je als grijze muis naar binnengaat, kom je echt niet als feestneus naar buiten. Want wij mensen hebben al vroeg cruciale gewoontes en ideeën aangeleerd op basis van onze vroegste ervaringen. Als ik naar mezelf kijk: ik ben vroeger enorm gepest op school, voelde weinig steun thuis en bouwde daar een minderwaardigheidscomplex op. Was er thuis meer oog geweest voor wat ik nodig had, dan was de impact waarschijnlijk minder groot geweest.