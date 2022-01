Ellen (43) overleed na euthanasie: ‘Ik ben als kind kapotgemaakt’

Claudia wachtte hulp bij zelfdoding niet af: 'Ik ben gewoon op’

Het leven is voor Claudia Gemser (33) na een ongeluk vooral een uitzichtloze lijdensweg. Op foto’s staat ze altijd lachend, maar ze wil dood. Claudia vraagt om euthanasie. Ze is opgelucht, maar vreest ook dat haar verzoek wellicht strandt. Dit is het levensverhaal van Claudia, haar reis naar het einde.

2 januari