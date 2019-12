Elke Kuijper en Paul Elstak in De Ochtend Show to go

Op de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven ze brieven voor mensen die onrecht is aangedaan. Amnesty International voert dit jaar actie voor jongeren uit tien verschillende landen. We praten hierover met Elke Kuijper.



De jaren 90-klassieker Rainbow in the sky bestaat deze week 25 jaar. En dat viert de geestelijk vader van de happy hardcore-hit aanstaande zaterdag met een grote show in een (bijna) uitverkocht Gelredome. Dj Paul Elstak komt er bij ons alles over vertellen.



Verder komt Marius Wiegman praten over hoe reëel de kans is dat AZ het in eigen stadion op kan gaan nemen tegen Ajax. Met Hedwiges Maduro blikken we vooruit op de allesbepalende Champions League-kraker tussen Ajax en Valencia.