Elke 52 rokers zorgen voor de dood van één niet-roker

Al langer is bekend dat ‘tweedehands rook’ schadelijk is. Onderzoeker Leonard Hofstra, bijzonder hoogleraar Risk profiling in Heart Disease van het Amsterdam UMC heeft dat nu in kaart gebracht. Wereldwijd zijn er één miljard rokers, van wie er elk jaar zo’n zeven miljoen vroegtijdig overlijden. Minder bekend is dat een kleine miljoen mensen, onder wie kinderen, eerder overlijden aan de gevolgen van meeroken.



De berekening van Hofstra gaat over zogenoemde ‘lifetime’-rokers. ,,Een roker rookt gemiddeld 24 jaar en we dachten altijd: die roken zichzelf dood. Maar in die periode sterft er door gemiddeld elke 52 rokers ook één niet-roker.” In Nederland sterven jaarlijks zo'n twee- tot drieduizend mensen aan de gevolgen van meeroken. Volgens Hofstra kunnen de maatregelen in Nederland nog veel strenger. Zo mag er bijvoorbeeld nog in auto's gerookt worden ook als er kinderen bij zijn, terwijl je daar in sommige andere landen fikse boetes voor kunt krijgen.